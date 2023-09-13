Общество

Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области подвела Марина Гаращенко в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга о промежуточных итогах реализации национального проекта «Здравоохранение» в Псковской области, который состоялся в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 14 сентября.

Какие есть поводы для гордости? Какое оборудование удалось закупить в этом году для лечебных учреждений региона? Удалось ли решить проблему транспортной доступности поликлиник и больниц в районах? Во всех ли ФАПах теперь продают лекарственные препараты? Каков процент исполнения нацпроекта «Здравоохранения» на сегодняшний день?

На эти и многие другие вопросы ответила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Отдельное внимание на брифинге уделили теме сезонных заболеваний и вакцинации.