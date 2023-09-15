Общество

Исследование подземных коллекторов и прогулки по крышам предлагают узаконить

Диггерство — исследование подземных объектов: туннелей, коллекторов, убежищ и так далее — могут включить в закон «Об основах туристической деятельности». Это позволит устанавливать правила проведения опасных экскурсий, а также спрашивать с их организаторов обеспечение безопасности путешественников. Что именно нужно написать о диггерстве в законе, в ближайшее время обсудят в Госдуме.

В действующем законодательстве ответственность за диггерство есть только по статье «Незаконное проникновение на охраняемые территории». За это может грозить штраф до полумиллиона рублей или реальный тюремный срок до двух лет.

«При этом, если это неохраняемый объект — например, заброшенный коллектор, — никто никакой ответственности за безопасность и жизнь людей не несет», — рассказала зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко «Парламентской газете».

Чтобы отрегулировать этот вопрос, необходимо вернуться к уже принятому закону о деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников и внести диггерство в перечень экскурсионных услуг, полагает депутат.

«Это позволит установить требования к опасным маршрутам, к компетентности тех, кто их организует, ответственных за безопасность людей и так далее», — пояснила Наталья Костенко.

Что конкретно нужно написать о диггерстве в законе, эксперты обсудят на площадке Госдумы уже в ближайшее время, сообщила депутат. Свои предложения есть и у профильного комитета. Для этого депутаты проанализировали сайты диггерских услуг.

Выяснилось, что во многих объявлениях нет адресов организаций, которые проводят такие экскурсии, а из контактов — только мобильный телефон. «Поэтому представляется, что необходимо установить требование к раскрытию информации о поставщиках таких услуг», — сказала Костенко.

«Кто это ИП, самозанятые, чтобы люди знали, куда предъявлять претензии, чтобы Роспотребнадзор знал, кого проверять», — пояснила зампред комитета по туризму. Также, по мнению Костенко, необходимо установить требования к агрегаторам, которые размещают объявления о предоставлении такого рода услуг.

В этом же ключе лежит и решение вопроса о руферстве — виде путешествий, заключающемся в прогулках по крышам городских высоток, которое сегодня также находится вне закона. Такой вид экскурсий также необходимо описать в законе, отметила Наталья Костенко.

При этом, по мнению депутата, запрещать такие экскурсии бессмысленно: «Если на них есть спрос, значит, найдутся и поставщики таких услуг. Вопрос в том, будут ли они работать по закону или вне его».

Ранее в сентябре первый зампред комитета Госдумы по контролю Михаил Романов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить на законность рекламу, пропагандирующую руферские услуги. По мнению депутата, экскурсии по столь опасным объектам, как крыши, нельзя проводить для лиц, не имеющих специальной подготовки и страховки, но организаторы таких маршрутов массово пренебрегают безопасностью клиентов.

Напомним, в августе этого года в центре Москвы во время незаконной экскурсии по реке Неглинке погибли восемь человек. Из-за начавшегося сильного дождя подземный коллектор, где и находились путешественники, затопило. Тела туристов унесло в Москву-реку, среди погибших было трое несовершеннолетних.

Позднее выяснилось, что турфирма, которая водила группы диггеров по подземельям Москвы, в том числе в коллектор реки Неглинки, не была официально зарегистрирована. В данный момент директор компании задержан.