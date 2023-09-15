Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
самое время для ремонта
распродажа стройматериалов
Кружки и секции в Пскове
исторический фестиваль в Выбутах
Господин Рейтингомер
детский бесплатный туризм
Livan X3pro скоро в Пскове
фестиваль плова под Островом
ЛОНГРИД проверить здоровье
о роли педагогов
как не впасть в уныние осенью
«Истфакт» Псковские партизаны
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
«Истфакт» Форпост на Ловати
Богатство «Голубых озер»
 
 
 
ещё Общество 15.09.2023 11:290 Вирусные спутники осени 15.09.2023 21:400 Почти 6 тысяч жителей Псковской области получили проактивные уведомления о будущей пенсии 15.09.2023 21:200 Исследование подземных коллекторов и прогулки по крышам предлагают узаконить 15.09.2023 21:000 Стоматолог назвала продукты, которые сохранят здоровые зубы 15.09.2023 20:400 Псковским организациям напомнили о сроках подачи налоговых отчетов 15.09.2023 20:200 В Госдуме призвали направлять штрафы за жестокое обращение с животными на создание приютов
 
 
 
Самое популярное 13.09.2023 20:201 Жительница Ростова-на-Дону не заметила своей беременности и родила 11.09.2023 11:110 Утопающую девушку в центре Пскова спасали подруга и прохожий 12.09.2023 14:072 Низкопольный автобус большого класса протестировал Михаил Ведерников в Пскове 09.09.2023 21:310 Корпус инфекционной больницы загорелся в Пскове 13.09.2023 09:152 Берега попутали
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Исследование подземных коллекторов и прогулки по крышам предлагают узаконить

15.09.2023 21:20|ПсковКомментариев: 0

Диггерство — исследование подземных объектов: туннелей, коллекторов, убежищ и так далее — могут включить в закон «Об основах туристической деятельности». Это позволит устанавливать правила проведения опасных экскурсий, а также спрашивать с их организаторов обеспечение безопасности путешественников. Что именно нужно написать о диггерстве в законе, в ближайшее время обсудят в Госдуме.

В действующем законодательстве ответственность за диггерство есть только по статье «Незаконное проникновение на охраняемые территории». За это может грозить штраф до полумиллиона рублей или реальный тюремный срок до двух лет.

«При этом, если это неохраняемый объект — например, заброшенный коллектор, — никто никакой ответственности за безопасность и жизнь людей не несет», — рассказала зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко «Парламентской газете».

Чтобы отрегулировать этот вопрос, необходимо вернуться к уже принятому закону о деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников и внести диггерство в перечень экскурсионных услуг, полагает депутат.

«Это позволит установить требования к опасным маршрутам, к компетентности тех, кто их организует, ответственных за безопасность людей и так далее», — пояснила Наталья Костенко.

Что конкретно нужно написать о диггерстве в законе, эксперты обсудят на площадке Госдумы уже в ближайшее время, сообщила депутат. Свои предложения есть и у профильного комитета. Для этого депутаты проанализировали сайты диггерских услуг.

Выяснилось, что во многих объявлениях нет адресов организаций, которые проводят такие экскурсии, а из контактов — только мобильный телефон. «Поэтому представляется, что необходимо установить требование к раскрытию информации о поставщиках таких услуг», — сказала Костенко.

«Кто это ИП, самозанятые, чтобы люди знали, куда предъявлять претензии, чтобы Роспотребнадзор знал, кого проверять», — пояснила зампред комитета по туризму. Также, по мнению Костенко, необходимо установить требования к агрегаторам, которые размещают объявления о предоставлении такого рода услуг.

В этом же ключе лежит и решение вопроса о руферстве — виде путешествий, заключающемся в прогулках по крышам городских высоток, которое сегодня также находится вне закона. Такой вид экскурсий также необходимо описать в законе, отметила Наталья Костенко.

При этом, по мнению депутата, запрещать такие экскурсии бессмысленно: «Если на них есть спрос, значит, найдутся и поставщики таких услуг. Вопрос в том, будут ли они работать по закону или вне его».

Ранее в сентябре первый зампред комитета Госдумы по контролю Михаил Романов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить на законность рекламу, пропагандирующую руферские услуги. По мнению депутата, экскурсии по столь опасным объектам, как крыши, нельзя проводить для лиц, не имеющих специальной подготовки и страховки, но организаторы таких маршрутов массово пренебрегают безопасностью клиентов.

Напомним, в августе этого года в центре Москвы во время незаконной экскурсии по реке Неглинке погибли восемь человек. Из-за начавшегося сильного дождя подземный коллектор, где и находились путешественники, затопило. Тела туристов унесло в Москву-реку, среди погибших было трое несовершеннолетних.

Позднее выяснилось, что турфирма, которая водила группы диггеров по подземельям Москвы, в том числе в коллектор реки Неглинки, не была официально зарегистрирована. В данный момент директор компании задержан.

Теги: #коллекторы #закон #крыша
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовитесь ли вы к очередной волне сезонных заболеваний?
В опросе приняло участие 144 человека
15.09.2023, 22:240 Росстат сообщил о снижении естественной убыли населения 15.09.2023, 22:000 Какие ошибки при мойке машины портят покрытие, объяснил автоэксперт 15.09.2023, 21:400 Почти 6 тысяч жителей Псковской области получили проактивные уведомления о будущей пенсии 15.09.2023, 21:200 Исследование подземных коллекторов и прогулки по крышам предлагают узаконить
15.09.2023, 21:000 Стоматолог назвала продукты, которые сохранят здоровые зубы 15.09.2023, 20:580 Финский резидент ОЭЗ «Моглино» может свернуть свой бизнес в России 15.09.2023, 20:400 Псковским организациям напомнили о сроках подачи налоговых отчетов 15.09.2023, 20:200 В Госдуме призвали направлять штрафы за жестокое обращение с животными на создание приютов
15.09.2023, 20:030 Россиянам назвали способ не набрать лишний вес осенью 15.09.2023, 20:000 Школьникам из Середки напомнили правила дорожного движения 15.09.2023, 19:400 Сумму Нобелевской премии увеличили на миллион шведских крон 15.09.2023, 19:300 Почти 200 часов исправительных работ назначили псковичу за угрозу убить сожительницу
15.09.2023, 19:220 Борис Елкин: Включать тепло пока рано 15.09.2023, 19:200 Урожай картофеля в виде сердца собирают в Псково-Печерском монастыре 15.09.2023, 19:000 ДТП с пешеходом затрудняет движение на Запсковье 15.09.2023, 19:000 Безработица в России вновь обновила исторический минимум
15.09.2023, 18:450 15 тонн пломбира из Италии не пропустили в Псковскую область 15.09.2023, 18:380 Михаил Ведерников: 90% лесов в Псковской области находятся под видеонаблюдением 15.09.2023, 18:270 Минпросвещения запустило единый календарь образовательных событий 15.09.2023, 18:241 Комплексный объект обращения с ТКО построят в Псковской области
15.09.2023, 18:150 Член профсоюза стал призером турнира по стрельбе памяти сотрудников псковского УФСБ 15.09.2023, 18:140 «Псков» и «Ленинградец» поспорят за второе место в Юношеской футбольной лиге 15.09.2023, 18:000 Центробанк: фаза восстановления экономики России завершена 15.09.2023, 17:560 Два концерта органной музыки пройдут в Печорах
15.09.2023, 17:530 Кражу из дачного дома раскрыли полицейские в Кунье 15.09.2023, 17:521 Движение транспорта по Октябрьскому проспекту в Пскове изменится с 18 сентября 15.09.2023, 17:440 Безработный себежанин украл кроссовки 11-летней девочки во время тренировки на байдарках 15.09.2023, 17:420 Псковские политики подвели итоги электорального сезона-2023 в эфире «ПЛН FM»
15.09.2023, 17:360 Представители Псковской области поборются за выход в суперфинал конкурса «Лидеры России» 15.09.2023, 17:250 Нетрезвого водителя задержали в Пскове 15.09.2023, 17:160 Шесть экспертов вошли в состав жюри кастинга фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2023» 15.09.2023, 17:040 Музыканта Игоря Николаева перевели в реанимацию
15.09.2023, 16:560 Владимир Кузь: Современные дороги отвечают высоким требованиям безопасности 15.09.2023, 16:520 Крупный водопроводный узел и три запорных арматуры обновили на улице Юбилейной в Пскове 15.09.2023, 16:350 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 сентября 15.09.2023, 16:210 «Круглый стол»: Представители партий об итогах электорального сезона-2023. ВИДЕО
15.09.2023, 16:160 Александр Братчиков о муниципальной реформе: Все сделано четко и прозрачно 15.09.2023, 16:030 В Госдуме назвали срок возвращения мобилизованных из зоны СВО 15.09.2023, 16:000 В Псковской области планируют запретить посещение детьми вейпшопов 15.09.2023, 15:510 Съемочная группа программы «Когда все дома» снимет 25 сюжетов о псковских сиротах
15.09.2023, 15:381 Андрей Маковский о муниципальной реформе: Управление будет более эффективным 15.09.2023, 15:282 Полигон для проведения фестиваля «Атаман Мишка Черкашенин» подготовили в Выбутах 15.09.2023, 15:280 МИД Финляндии потребовал вывезти автомобили с российскими номерами до марта 15.09.2023, 15:160 Фоторамку установили в Детском парке в рамках проекта «Сердце Пскова»
15.09.2023, 15:060 Число самозанятых в Псковской области превысило 22 тысячи человек 15.09.2023, 15:040 Сфера обслуживания в России столкнулась с небывалым дефицитом кадров 15.09.2023, 14:562 Николай Кузьмин о выборах: Шахматистам тяжело обыграть боксеров 15.09.2023, 14:530 Псковское УФАС оштрафовало бар за рекламу пива на фасаде
15.09.2023, 14:510 Обучение в психолого-педагогических классах стартует в школах Пскова 15.09.2023, 14:490 Где псковичам проверить свое здоровье? ЛОНГРИД 15.09.2023, 14:480 Андрей Маковский: На выборах у «Новых людей» были и победы, и поражения 15.09.2023, 14:410 Цена бензина Аи-92 на бирже в России поставила новый рекорд
15.09.2023, 14:380 Пскович лишился свободы за кражу циркуляной пилы и электрорубанка 15.09.2023, 14:300 Игорь Романов: Мой результат в губернаторской кампании стабилен 15.09.2023, 14:260 День без осадков прогнозируют в Псковской области 16 сентября 15.09.2023, 14:150 Более 30 псковичей привлекли к административной ответственности за пал травы в этом году
15.09.2023, 14:090 Антон Минаков: Псковская ЛДПР кратно сократила разрыв с КПРФ 15.09.2023, 13:551 Финляндия запрещает въезд зарегистрированных в РФ автомобилей с 16 сентября 15.09.2023, 13:440 Петр Алексеенко: КПРФ выполнила на выборах программу-минимум 15.09.2023, 13:430 Глава Островского района пригласил псковичей на фестиваль плова
15.09.2023, 13:420 Ушла из жизни преподаватель истории Псковского областного музыкального училища 15.09.2023, 13:400 Александр Братчиков: Выборная кампания прошла отлично, результаты достойные 15.09.2023, 13:370 Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых 15.09.2023, 13:320 Восемь золотых медалей привезли псковские гимнастки из Петербурга
15.09.2023, 13:170 Обязательную маркировку красной и черной икры запустят в России с 1 апреля 15.09.2023, 13:140 «Держать руку на пульсе»: псковские депутаты помогают решить проблемы жителей микрорайона Кресты 15.09.2023, 13:130 Память преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских чтят православные 15 сентября 15.09.2023, 13:040 Здание будущего туристическо-краеведческого центра продолжают ремонтировать на острове имени Залита
15.09.2023, 13:011 Начинается видеотрансляция круглого стола об итогах электорального сезона-2023 15.09.2023, 12:530 Из-за непогоды страховым случаям с жильем в 2,5 раза чаще присваивался статус «массовый убыток» 15.09.2023, 12:510 «Луки-Энергия» сыграет с красноярским «Енисеем» в рамках Кубка России 15.09.2023, 12:500 «Прессинг»: Пресс-службы против журналистов, помощники и вредители, вирус согласований. ВИДЕО
15.09.2023, 12:370 Гостиницы и легкую промышленность в Псковской области освободят от НДС 15.09.2023, 12:325 Михаил Ведерников: Делаем всё, чтобы ни один ошапурок не ушёл от ответственности 15.09.2023, 12:290 «Пастырь»: О монашестве. ВИДЕО 15.09.2023, 12:260 Фейк о педофиле распространяют в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru