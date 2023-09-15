Общество

«Школа сахарного диабета» открылась в Пскове

«Школа сахарного диабета» заработала в Псковской городской поликлинике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Школа создана для того, чтобы пациенты могли получить общие знания о сахарном диабете: симптомы, заболевание, причины его возникновения, питание и физические нагрузки при диабете, самоконтроль и лечение сахарного диабета», - пояснили в комитете.

Там привели причины посещать школу сахарного диабета:

рассказывать о заболевании будет врач-эндокринолог Елена Литвякова;

в школе разбираются самые важные вопросы, например, о гипогликемии и ее правильном лечении;

есть возможность напрямую задать вопросы;

можно пообщаться с людьми, которые встретились с аналогичными проблемами со здоровьем.

Узнать подробности и записаться можно по телефону колл-центра Псковской городской поликлиники: 8(8112)299-028.