Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Пресс-службы против журналистов, помощники и вредители, вирус согласований

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Тема выпуска — взаимодействие пресс-служб и журналистов.

Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о том, как криво на российской почве прижился росток западной практики по наличию пресс-секретарей в официальных инстанциях и о том, как пресс-службы из проводников информации превратились в ее охранников, а также сравнят пиарщиков с сантехниками и назовут имена пресс-секретарей, которых готовы назвать коллегами.

Трансляция завершена.