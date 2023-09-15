Общество

Стоматолог назвала продукты, которые сохранят здоровые зубы

Нужно не только правильно чистить зубы и посещать вовремя стоматолога, но и уделять внимание своему рациону питания. Для здоровья зубов важны фтор и кальций. Первый элемент можно получить из морепродуктов, цельнозерновой муки и орехов. Кальций содержится в йогурте, сыре, овощах зелёного цвета, кефире и фасоли, пишет RuNews24.

Для усвоения кальция нужно сократить потребление сахара и соли, потому что они выводят этот микроэлемент из организма. Стоматолог Диана Левчук отметила, что лучше всего для употребления подойдут йогурты без фруктовых добавок. Также кальцию мешают усваиваться алкогольные напитки и кофе.

Для здоровья полости рта также важны витамин B12 и железо. Они есть в мясе, яйцах, морепродуктах и бобовых. Также в рацион необходимо включить витамин С. Его нехватка может вызвать цингу.

Диана Левчук рекомендует есть побольше капусты, цитрусовых, помидоров, яблок и ягод. Для зубов полезна твёрдая и волокнистая пища. Тогда мышцы челюсти будут находиться в тонусе, а это благотворно влияет на её состояние. Кроме того, такие продукты естественным образом очищают зубы.