Общество

Михаил Ведерников: 90% лесов в Псковской области находятся под видеонаблюдением

Рабочая встреча главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прошла в Москве. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщил глава региона.

«В продолжение недавнего визита Александра Вячеславовича в регион обсудили возможности модернизации материально-технической базы пожарно-спасательного гарнизона и векторы взаимодействия в области защиты населения и территорий, - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. - Реализация превентивных мероприятий в регионе позволила минимизировать возможные негативные последствия природных пожаров. На сегодня 90% лесов в Псковской области находятся под видеонаблюдением, что позволяет в режиме реального времени мониторить ситуацию, оперативно выявлять и устранять очаги возгорания».

Как отметил губернатор, лучшая защита зданий - автономные пожарные извещатели.

«Уже несколько лет устанавливаем такие приборы безвозмездно за счет бюджета в домах социально незащищенных граждан. За это время оборудовали почти 8 тысяч домов и квартир многодетных и малообеспеченных семей. В общей сложности смонтировано почти 30 тысяч устройств. Несмотря на трудности, эту работу продолжаем. Её главный результат - сохранённые жизни наших граждан», - заключил Михаил Ведерников и выразил благодарность Александру Куренкову за поддержку и помощь в вопросах обеспечения безопасности.