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Общество

Идеальную температуру для дома назвал дерматовенеролог

16.09.2023 20:54|ПсковКомментариев: 0

Температура в квартире или доме должна быть +20–22°C — это единый стандарт для всех жилых помещений. Но на практике комфортные условия для разных комнат несколько различаются. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

«Температура в спальне может быть немного ниже — +18–20°C. В таких условиях сон будет более крепким и здоровым. В гостиной и детской должно быть теплее — до +22°C. На кухне полезнее поддерживать температуру +17–18°C — это объясняется тем, что во время приготовления пищи вырабатывается достаточно большое количество тепла, которое может сильно нагреть помещение», — объяснил врач.

А вот в ванной, по словам Иванова, должно быть +24–26°C. В этом помещении практически всегда сохраняется высокая влажность, и если температура будет слишком низкой, то у человека появится ощущение промозглости, сырости, пишет «Газета.Ru».

Одежду на улицу стоит подбирать так, чтобы не замерзнуть, но и не перегреться, передвигаясь на общественном транспорте или прогуливаясь по магазинам.

«Одно из главных правил при выборе гардероба — многослойность. Первым слоем одежды в холодное время года должно стать тонкое термобелье. Оно сохраняет тепло и отводит пот. Следующий слой — шерстяной свитер и широкие брюки. Верхний слой — куртка или пуховик с соотношением пуха и пера 80 к 20 или 90 к 10», — рекомендовал врач.

На ноги нужно надеть две пары носков (обычные хлопчатобумажные, а сверху шерстяные), а затем — осеннюю или зимнюю обувь, предпочтительно из натуральных материалов. Если на улице придется долго стоять, внутрь ботинок или сапог можно вложить термохимические стельки-грелки — они способны сохранять тепло в течение нескольких часов.

Не стоит забывать и о головном уборе. Шапка должна обязательно закрывать уши и лоб. Вместо перчаток лучше выбрать варежки — так пальцы будут меньше мерзнуть.

«Перед прогулкой на морозе нужно обязательно поесть горячей пищи — это поможет сохранить тепло. В долгий поход стоит взять с собой термос с горячим чаем и калорийную белковую еду. И главное — на природе нужно постоянно двигаться. Если вы почувствовали, что замерзаете, сделайте махи руками и ногами, пройдите несколько шагов, выполните наклоны в стороны — такие нехитрые упражнения помогут согреться», — резюмировал специалист.

Теги: #температура
Источник: Псковская Лента Новостей
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