Как продлить детские пособия, уточнили эксперты

Если семья получает детские пособия, следует помнить, что они не продлеваются автоматически. Чтобы получать их дальше, нужно периодически подавать заявления, сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».
Продлить пособия можно:
Продлевать нужно единое пособие, которое выплачивается с 12-й недели беременности до достижения ребёнком 17 лет. Оно продлевается каждые 12 месяцев. 👶пособие на ребёнка до трёх лет по старым правилам.
Выплачивается семьям, в которых ребёнок родился до 31 декабря 2022 года. Его назначают до года, двух и трёх лет малыша. Заявление о продлении нужно писать после каждого дня рождения ребёнка.
Также выплаты из маткапитала. Их продлевают ежегодно. Условия получения: доход на каждого члена семьи должен быть не выше прожиточного минимума.