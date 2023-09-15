Общество

Как продлить детские пособия, уточнили эксперты

Если семья получает детские пособия, следует помнить, что они не продлеваются автоматически. Чтобы получать их дальше, нужно периодически подавать заявления, сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».

Продлить пособия можно:

на портале Госуслуг;

в клиентской службе Соцфонда;

в МФЦ.

Продлевать нужно единое пособие, которое выплачивается с 12-й недели беременности до достижения ребёнком 17 лет. Оно продлевается каждые 12 месяцев. 👶пособие на ребёнка до трёх лет по старым правилам.

Выплачивается семьям, в которых ребёнок родился до 31 декабря 2022 года. Его назначают до года, двух и трёх лет малыша. Заявление о продлении нужно писать после каждого дня рождения ребёнка.

Также выплаты из маткапитала. Их продлевают ежегодно. Условия получения: доход на каждого члена семьи должен быть не выше прожиточного минимума.