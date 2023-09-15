Общество

Сотрудники псковского МЧС приняли участие в благодарственных молебнах в честь образа Божьей Матери

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области приняли участие в благодарственных молебнах в честь образа Божьей Матери «Неопалимая Купина», об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления.

По многолетней традиции, 17 сентября, в день памяти иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», по всей стране в церквях и храмах совершаются благодарственные молебны в честь покровительницы пожарных.

«Святыня оберегает тех, кто посвятили себя славному делу спасения от огня людей и их имущества, а также защищает дома от пожаров и поджогов», – рассказали в МЧС.

Праздничные литургии состоялись в Пскове в церкви Богоявления Господня с Запсковья, а также в Великих Луках в Свято-Вознесенском кафедральном соборе. Участие сотрудников МЧС в богослужениях в честь святыни «Неопалимая купина» уже стало традицией.

Настоятель храма Богоявления Господня на Запсковье протоиерей Виктор Кулев, проводивший благодарственный молебен, вручил в подарок руководителю Главного управления МЧС России по Псковской области Сергею Лаврухину икону с благословением от митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Священнослужители церкви Богоявления Господня с Запсковья на территории нового здания Главного управления освятили пожарную технику, недавно врученную личному составу, и помещения внутри здания. На мероприятие были приглашены ветераны псковской пожарной охраны, которые с интересом ознакомились с новой техникой и зданием псковского чрезвычайного ведомства.

«Благодарственный молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», проводимый на всей территории России является знаковым событием и способствует обретению надежной духовной опоры в профессиональной деятельности пожарных и спасателей», – заключили в МЧС.