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Общество

Врач назвала опасные симптомы болезни почек

17.09.2023 21:01|ПсковКомментариев: 0

Опасные симптомы, которые могут указывать на заболевания почек, назвала в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

«Проблемы с мочеиспусканием, например, болезненность в процессе, слишком частое или слишком редкое мочеиспускание, появление крови в моче, повышение температуры, сильные боли в области поясницы — повод для обращения к врачу. Так могут проявляться разные почечные патологии, требующие лечения. Впрочем, далеко не все симптомы являются специфичными: часть из них встречаются и при других болезнях», — заявила она.

Врач подчеркнула, что нарушение работы почек сразу же сказывается на самочувствии: человек ощущает слабость, страдает от отеков. Часто встречается почечная инфекция, когда патогенные микроорганизмы распространяются в мочевыводящих путях.

«Чаще всего пациенты сталкиваются с пиелонефритом. В абсолютном большинстве случаев он связан с инфицированием кишечной палочкой, но также может иметь вирусную и грибковую природу. Согласно статистике, ежегодно это заболевание переносит более 72 миллионов человек во всем мире. При пиелонефрите пациенты испытывают сильную боль в пояснице, тошноту, может быть рвота, повышение температуры», — отметила специалист.

Малиновская уточнила, что женщины сталкиваются с пиелонефритом чаще, чем мужчины — это связано с особенностями строения мочеполовой системы. Кроме того, шансы инфицирования выше у тех, кто страдает сахарным диабетом и мочекаменной болезнью, беременность также является фактором риска.

Врач предупредила, что из-за игнорирования симптомов заболевание может перейти в хроническую форму, что в дальнейшем затруднит лечение и даже может привести к серьезному повреждению органа. В том случае, если почки перестанут выполнять свои функции, в организме будут накапливаться продукты обмена, нарушится работа всех органов.

Теги: #здоровье #врач
Источник: Псковская Лента Новостей
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