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Общество

Световой потолок натянут на улице Пушкина в Пскове

18.09.2023 10:16|ПсковКомментариев: 0

Более 12 миллионов рублей планируют потратить на покупку светового потолка в Пскове. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

В комплектацию светового потолка входят световые подвесы, светодиодная нить, трос, шлейф с коннекторами, монтажный и коммутационный наборы. Цвет свечения светодиодной нити - теплый белый. Ширина светового потолка - не менее 20,5 метра. Длина светового потолка - не менее 109 метров.

«Место установки оборудования уточняется совместно с представителем заказчика после выхода на место: Псков, улица Пушкина (на участке от Октябрьского проспекта до улицы Ленина)», - говорится в проекте контракта.

Поставщица определят 27 сентября.

Закупку элементов праздничной иллюминации заказало управление городского хозяйства администрации города Пскова. Начальная цена контракта - 12 млн 742 тысяч 500 рублей. Источник финансирования – бюджет города Пскова.

Срок исполнения контракта - 31 декабря 2023 года.

Теги: #госзакупки
Источник: Псковская Лента Новостей
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