Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущие - Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова. Основные темы программы сегодня:

Приехали: въезд в страны Балтии на машинах с российскими номерами запрещен.

Дальше – больше: на неделе правительство увеличило минимальный размер первоначального взноса при льготной ипотеке, а ЦБ – ключевую ставку.

52 место среди регионов по вовлеченности в бизнес: что мешает, а что может помочь развитию малого и среднего бизнеса в Псковской области?

Перебои с льготными лекарствами должны быть устранены в течение месяца: губернатор - председателю комитета по здравоохранению области.

Социальный городок в Пскове откроется в начале ноября?

Отопление пока не включили, поэтому согреваться будем в ходе общегородского месячника по уборке.

Многолетняя дискуссия: нужно ли возвращать исторические названия псковским улицам?

И, как всегда, в программе прозвучат политический и экономический комментарии обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.