Общество

Раскрыть мошенников поможет знание ключевых фраз - эксперт

Телефонные мошенники умело маскируются, однако раскрыть их поможет знание нескольких ключевых фраз, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Главная болевая точка, по которой бьют мошенники — забота о близких. Если вы слышите что-то из серии «с вашим родственником случилась беда», не спешите впадать в панику. Нередко мошенники сообщают, что близкий человек попал в ДТП или в больницу, иногда звонят и от его имени. Сохраняйте спокойствие, сбросьте звонок и сами перезвоните тому человеку, от имени которого было сообщение, советует эксперт.

Второе направление противоправной деятельности — псевдооперации по вашим счетам. При данном сценарии ключевые фразы «Вас беспокоят из службы безопасности банка/из Центрального банка». Дальнейшие действия собеседника очевидны: «Продиктуйте номер банковской карты», «Продиктуйте код из смс-уведомления».

«Услышав одну из этих фраз, срочно прервите разговор. Напомню, что сотрудники банка никогда не спрашивают персональные сведения, а тем более коды подтверждения банковских операций», — говорит Мери Валишвили.

Если у банка действительно есть к вам какие-то вопросы (например, заканчивается срок вклада), вас уведомят и пригласят в отделение банка.

Третий сценарий аферисты задействуют, начиная разговор с предупреждения: «Беседа конфиденциальна, ее содержание нельзя разглашать третьим лицам». Сразу вспомните: когда вы обращаетесь по официальным номерам банка или иных организаций, вас сразу предупреждают — в целях безопасности все разговоры записываются, а, следовательно, о полной конфиденциальности речи быть не может. Проговаривая эту фразу, злоумышленники хотят запугать свою жертву.

Также триггерными словосочетаниями являются: несанкционированное списание, блокировка карты, отмена перевода денег, безопасный счет.

В любом из указанных случаев немедленно прекратите разговор, перезвоните в банк или своим близким для уточнения информации и просто за советом, заключила Валишвили.