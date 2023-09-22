Общество

ФАС выдала предостережение в связи с заявлением о росте цен на свинину

ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на мясо свинины. Об этом Федеральная антимонопольная служба сообщила в своем Telegram-канале.

21 сентября СМИ процитировали заявление председателя совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России с прогнозом роста цен на мясо свинины в ближайшее время

«Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей. Предостережение — это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства», - отметили в ФАС.

ФАС России напоминает о запрете координации действий хозяйствующих субъектов-конкурентов, которое может привести к установлению или поддержанию цен.