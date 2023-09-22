Общество

Почти 500 книг передали в исправительную колонию в Середке

Представитель Общественного совета при управлении МВД России по Псковской области Анатолий Марковский передал исправительной колонии № 4 (село Середка Псковского района) порядка 500 экземпляров книг, которые пожертвовала Центральная городская библиотека города Пскова. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Фонд исправительной колонии пополнился художественной и классической литературой, различными научно-популярными изданиями, сочинениями русских и зарубежных авторов, детективами, поэзией.

«Осуждённые всегда были и остаются читателями, поэтому важно пополнять библиотечный фонд учреждения произведениями, имеющими ярко выраженный патриотический и воспитательный характер, знакомить с классикой мировой и российской литературы», – подчеркнул Анатолий Марковский.

В свою очередь, начальник ИК-4 Тимур Курдюков поблагодарил общественника и коллектив библиотеки за предоставленные книги.