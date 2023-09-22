Общество

Арт-объект из старых труб создали работники «Псковских тепловых сетей»

Арт-объект из старых труб и задвижек создали работники муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото / видео здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»

Несколько недель назад к директору предприятия Игорю Максимову обратилась группа инициативных сотрудников.

«Мы неоднократно говорили, что на нашем предприятии трудятся очень разные люди. Эти авантюристы попросили разрешения взять со склада старые задвижки и несколько метров трубы, а ещё пару отводов, переходов, болтов, ну и другую мелочь. Игорь Иванович поинтересовался, зачем им весь этот мусор, который должен отправиться в металлолом. Сотрудники рассказали о своей идее создать небольшой арт-объект, который может быть размещён на территории предприятия. Директор дал добро, но с одним условием, вся проводимая работа не должна осуществляться в рабочее время», - рассказали в ПТС.

Создать арт-объект предложили сотрудники службы главного энергетика.

Реализовать этот проект взялся Сергей Егоров, который в 2022 году стал лучшим электриком предприятия, и ещё один энтузиаст. Позже к работам присоединились сотрудники ремонтно-строительного участка.

«Чем больше людей узнавало о проекте, тем больше включалось в работу. В конечном итоге, к работам подключилась вся служба главного энергетика и ремонтно-строительный участок. Обычная лавочка превратилась в настоящий объект притяжения, который стал состоять из скамейки, фонаря, урны и вазона. Фонарь загорается от поворота вентиля или если становится темно, тут возможны вариации. Скамейка состоит из старых труб и задвижек. Её дизайн серьёзно отличается от первоначального эскиза. Урна сделана из нижней части старой задвижки, а из верхней части вазон», - объяснили архитектурное решение объекта в ПТС.

Конструкция получилась тяжелой, её монтаж стал возможен только с использованием специальной техники.

«Если этот арт-объект заинтересует власти города или области, мы с удовольствием изготовим нечто подобное и для парков, а произойдёт это или нет, покажет время», - уточнили в ПТС.