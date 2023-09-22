Общество

Благотворительная экоакция по сбору вторсырья пройдет в Пскове 29 и 30 сентября

Традиционная благотворительная экоакция «Сдай макулатуру и пластиковые бутылки и накорми бездомных животных» по сбору вторсырья пройдет в Пскове 29 и 30 сентября.

«29 и 30 сентября с 10:00 до 15:00 на парковках гипермаркетов "Лента" на Труда, 54, "Империал" на Коммунальной, 41 и "Шайба" на Яна Фабрициуса, 5В пройдет наша традиционная благотворительно-экологическая акция "Сдай макулатуру и пластиковые бутылки – накорми бездомных животных". И сейчас я подробнее вам расскажу о том, как подготовить вторсырье к акции. Начнем с пластика. Мы примем у вас прозрачные, зеленые или коричневые пластиковые бутылки с маркировкой pet-1. Важно: бутылку немножко сполоснуть и смять ее, крышку и этикетку отделять необязательно. Переработчику это не мешает. А вот пластиковые бутылки белого цвета приносить не нужно. Макулатура. Здесь перечень гораздо больше, но есть свои особенности. Мы обязательно примем у вас газеты, журналы, глянцевые журналы, офисную бумагу или например картон. А вот фотографии, ламинированные документы, подложки из-под яиц, одноразовые салфетки, чеки приносить к акции не нужно. Главное правило вторсырья – оно должно быть чистым и без органических остатков. В этот раз в ней акции может принять участие любая школа или детский садик. Собирайте макулатуру у себя до 11 октября, а потом ее бесплатно вывезет партнер нашей акции», - отметил псковский эколог, руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров.

Победители и участники акции получат двухсекционные урны, велопарковки, экобоксы, термостаканы и экосумки. Все подробности участия в акции - в группе «Экомышление» во «ВКонтакте».

«Друзья, участвуя в нашей акции, вы делаете сразу же два полезных дела: уменьшаете нагрузку на экологию и помогаете бездомным животным приютов "Шанс" и "Лесопилка". Пожалуйста, приходите, мы будем вас ждать», - добавил Сергей Елизаров.

Проект «Экомышление» реализуется при поддержке фонда президентских грантов.

Акция пройдет при поддержке завода «Титан-Полимер».