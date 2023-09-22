Общество

Назначен новый зампредседателя областного комитета по образованию

Заместителем председателя комитета по образованию Псковской области назначена Татьяна Лозницкая. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Как сообщалось ранее, Татьяна Лозницкая, возглавлявшая управление образования Великих Лук, покинула должность в августе. Руководство администрации Великих Лук выразило ей благодарность за плодотворную работу, добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям.

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Напомним, в настоящее время в качестве врио председателя комитета по образованию Псковской области работает Андрей Ермаков.