Общество

Педагогический диктант прошел в Псковской области

Ученики психолого-педагогических классов и педагоги Псковской области приняли участие во Всероссийской акции «Педагогический диктант», посвященной 200-летию Константина Ушинского. В Пскове диктант прошел на площадках центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ПОИПКРО и Гимназии № 29, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

«Константин Ушинский – основоположник российской научной педагогики, - отметил начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский. – Я очень надеюсь, что те работы, которые вы сегодня напишете, внесут вклад в развитие современного образования и продолжат формирование отечественной научной педагогики»

Заместитель начальника Управления образования администрации города Пскова Максим Алганов и директор филиала Российского общества «Знание» Елена Печерская обратились к участникам Педагогического диктанта из числа учащихся психолого-педагогических классов с приветственными словами. Спикеры подчеркнули важность педагогической профессии и пожелали удачи в написании работы.

Участники Педагогического диктанта заслушали отрывок из произведения Константина Ушинского, а затем в течение 180 минут давали ответы на три актуальные для современной школы педагогические задачи.

Дикторами для учеников психолого-педагогических классов выступили почетный работник общего образования Российской Федерации, учитель русского языка и литературы Гуманитарного лицея Светлана Романенко и отличник народного образования, старший методист центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ПОИПКРО Антонина Петрова. Для педагогов Пскова диктант провела директор Гимназии № 29 Елена Синева.

Всего в Псковской области участие во Всероссийской акции «Педагогический диктант» приняли более 300 человек. Участниками акции стали ученики психолого-педагогических классов, студенты педагогических направлений подготовки Опочецкого индустриально-педагогического колледжа и действующие учителя.