Правительство ограничило госзакупку иностранных вакуумных пробирок

«Перечень иностранных промышленных товаров, в отношении которых устанавливаются ограничения на госзакупки, расширяется отдельными видами вакуумных пробирок для взятия образцов крови ИВД (in vitro диагностика - прим. ред.) в дополнение к тем, на которые в феврале этого года уже начали действовать такие ограничения», - отмечается в сообщении.

В министерстве пояснили, что изменения связаны с увеличением производственных мощностей российских производителей, пишет ТАСС.

«Постановление позволит расширить производственный потенциал российских предприятий и осуществлять вывод на рынки отечественной продукции по приемлемым ценам. Важно отметить, что отлагательный срок вступления в силу документа (декабрь 2023 года - прим. ред.) позволит обеспечить планомерный переход для всех участников контрактной системы к применению указанных изменений», - подчеркнули в Минпромторге.