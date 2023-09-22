Общество

Псковский клинический перинатальный центр вошел в топ-10 лучших в России

Псковский клинический перинатальный центр вошел в топ-10 лучших в России, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

На XVII общероссийском конгрессе «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи подвели итоги Переклички перинатальных центров. Среди 55 учреждений-участников со всей России псковский Перинатальный центр занял 7 место.

«Это действительно очень высокая оценка нашей работы, потому что перекличка перинатальных центров на сегодняшний день имеет статус единственного в стране профессионального рейтинга учреждений родовспоможения», - рассказали в комитете.

Перекличка ежегодно проводится под эгидой Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) и в профессиональном сообществе считается исключительно авторитетной.

«Такая высокая оценка — результат труда сотрудников Псковского перинатального центра, поэтому мы выражаем благодарность каждому, кто ежедневно трудится на благо здоровья женщин и новорождённых», - добавили в комитете.