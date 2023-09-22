Михаил Ведерников и Александр Котов записались на курсы подготовки в центре «Воин»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов записались на курсы подготовки в центре «Воин». Об этом Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.
Видео: Михаил Ведерников / Telegram
Вместе с губернатором и спикером регионального парламента на курсы записались заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин и глава города Пскова Борис Елкин. Подготовка делится на теоретическую и практическую части.
«Рекомендую всем пройти обучение в нашем центре и получить полезные практические навыки», – отметил Михаил Ведерников.