Общество

Михаил Ведерников и Александр Котов записались на курсы подготовки в центре «Воин»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов записались на курсы подготовки в центре «Воин». Об этом Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

Вместе с губернатором и спикером регионального парламента на курсы записались заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин и глава города Пскова Борис Елкин. Подготовка делится на теоретическую и практическую части.

«Рекомендую всем пройти обучение в нашем центре и получить полезные практические навыки», – отметил Михаил Ведерников.