Общество

Псковские профсоюзы вернулись с победой из Санкт-Петербурга

Псковские профсоюзы вернулись с победой из Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Соревнования по гребле на лодках Дракон «Юнтоловская регата» прошли 24 сентября в Санкт-Петербурге. Псковская область была представлена двумя командами, в составе одной из которых участвовали профсоюзные активисты.

В результате, преодолев дистанцию в 10 км, команда профсоюзов пришла к финишу первой и одержала безоговорочную победу. Вторая команда-студенты ПсковГУ, заняли третье место