Общество

Титулованный псковский спортсмен посетил СИЗО в Пскове

Профессиональный боксер, специалист по физической культуре и спорту, чемпион Вооруженных сил РФ Валерий Брудов посетил псковский следственный изолятор № 1 и пообщался с осужденными отряда по хозяйственному обслуживанию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Также участие в мероприятии принял директор Центра развития спорта в городе Пскове Александр Петров.

Встреча прошла в актовом зале учреждения. Организатором выступил начальник отделения по воспитательной и социальной работе с осужденными областного УФСИН Андрей Элькин. В ходе беседы гость рассказал о себе, об основных этапах карьеры, трудностях, с которыми пришлось столкнуться на пути к достижению высоких результатов, поделился планами на будущее. Осужденные с большим интересом слушали титулованного боксера, задавали вопросы о его участии в крупных спортивных состязаниях, знаменитых боях.

В завершении мероприятия Валерий Брудов призвал присутствующих активно заниматься спортом, акцентировав внимание на том, что это воспитывает силу духа и воли, помогает ставить правильные цели и стремиться к их реализации. Он заверил, что добиться успехов может каждый человек и выразил желание увидеть осужденных на своих тренировках по истечению сроков отбывания наказания.