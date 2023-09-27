Общество

Обязательные случаи использования Знамени Победы в Псковской области закрепили в законе

Депутаты Псковского областного Собрания закрепили в законе случаи обязательного использования органами государственной власти Знамени Победы. Об этом с сессии регионального парламента 28 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Внесённый губернатором законопроект предписывает в обязательном порядке вывешивать копию Знамени Победы на зданиях, где размещаются региональные органы госвласти, в День Победы – 9 мая, День памяти и скорби – 22 июня, в дни освобождения территорий Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и 30 апреля – в день празднования в городском поселении Идрица Себежского района водружения штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на здании рейхстага в Берлине 1 мая 1945 года.

Принятие изменений в региональный закон «О копии Знамени Победы» не повлечет за собой увеличение расходов областного бюджета.

Депутаты приняли законопроект единогласно.

Напомним, Знамя Победы - особо чтимый символ, хранящий память о заслугах советского народа и его Вооружённых Сил в победе над фашистскими захватчиками.