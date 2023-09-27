Общество

Депутаты регионального парламента скорректировали закон о наградах Псковской области

Возможности получения званий «Заслуженный спасатель Псковской области» и «Заслуженный пожарный Псковской области» работниками федеральной противопожарной службы ГПС Псковской области одобрили депутаты регионального парламента. Об этом с сессии регионального парламента 28 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На территории Псковской области задачи пожарной охраны осуществляют 19 подразделений ФПС ГПС Псковской области численностью порядка 840 человек, 24 подразделения противопожарной службы Псковской области численностью порядка 650 человек. И те, и другие подразделения обеспечивают защиту населения и территорий Псковской области в равной мере, более сложные и значимые объекты Псковской области находятся в зоне обслуживания ФПС ГПС.

Такая инициатива позволит повысить социальную значимость и статус вышеуказанных наград Псковской области, стимулировать профессиональный рост пожарных и спасателей.

Принятие закона не потребует выделения дополнительных финансовых средств из бюджета Псковской области.

Депутаты приняли законопроект единогласно.