Общество

В Псковской области принят закон, запрещающий посещение детьми вейпшопов

Депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект, запрещающий посещение детьми вейпшопов. Об этом с сессии регионального парламента 28 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Торговые точки, реализующие табачную и никотинсодержащую продукцию, включили в перечень мест, где запрещено находиться детям и подросткам даже в сопровождении родителей.

Законопроект был разработан на основе рекомендаций экспертной комиссии при областном правительстве, которая сочла, что нахождение детей в табачных магазинах и так называемых вейпшопах может нанести вред здоровью детей, а также их физическому, интеллектуальному и духовному развитию.

Одновременно с расширением перечня запретных мест для нахождения несовершеннолетних (по действующему региональному законодательству сейчас в этот список включены секс-шопы, пивные рестораны, винные бары, рюмочные и кальянные) повышен размер штрафов за нарушение установленных запретов. Законопроект предусматривает максимальный административный штраф для должностных лиц в размере 50 тысяч рублей, юридические лица по повторное нарушение могут быть оштрафованы на 200 тысяч рублей, родители несовершеннолетних – на 2 тысячи рублей.

«Каким образом я, владелец магазина, могу узнать, что ко мне зашел несовершеннолетний. Поставить вышибалу, поставить капкан или яму для них вырыть? Каким образом можно исполнить физически инициативу? Что нужно сделать владельцу магазина, чтобы к нему не заходили?» - спросил депутат Псковского областного Собрания депутатов, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак.

Врио председателя комитета по образованию Андрей Ермаков объяснил, что предприниматель должен воспрепятствовать нахождению там. «Речь идет о пребывании, а не попадании. Ровно тем же способом, как на территории магазина уточняется возраст при продаже, так же уточняется возраст при входе», - объяснил он.

«А если магазин введет в ассортимент жевательную резинку?» - спросил руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

«Нет, не попадает под законопроект», - уточнил Андрей Ермаков.

Олег Брячак уточнил, что не будет поддерживать данный законопроект, поскольку, по его мнению, он принесет проблемы для предпринимателей.

«Не согласен, с Брячаком. Если там продаются только вейпы и кальяны, то детям там что делать?» - выступил вице-спикер регионального парламента Александр Братчиков.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов предложил Олегу Брячаку выступить со своей инициативой по этому вопросу, которую он посчитает работающей и эффективной.

Напомним, областной закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» действует с середины 2009 года. Помимо перечня мест, куда нельзя входить несовершеннолетним, закон также устанавливает запрет на нахождение детей без сопровождения родителей на улице, в транспорте и общественных местах в ночное время.