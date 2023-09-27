Общество

В Псковской области поддержали проект об изменении госпошлины за продление лицензии на розничную продажу алкоголя

Депутаты областного Собрания поддержали инициативу Законодательного Собрания Забайкальского края по внесению в Госдуму проекта об изменении госпошлины за продление лицензии на розничную продажу алкоголя. Об этом с сессии регионального парламента 28 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Забайкальские депутаты предлагают внести изменения в статью 33333 части второй Налогового кодекса РФ в части установления дифференцированного размера государственной пошлины за предоставление/продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от количества торговых объектов (объектов общественного питания).

Проект федерального закона предлагает установить следующие размеры государственной пошлины за лицензирование розничной продажи алкогольной продукции:

- за переоформление (включение дополнительного торгового объекта/объекта общественного питания) – 20 000 рублей за каждый объект, включаемый в действующую лицензию;

- за предоставление или продление лицензии: в случае если продажа осуществляется в трех и менее торговых объектах – 65 000 рублей.; в случае если торговля осуществляется в четырех и более торговых объектах – 20 000 рублей за каждый торговый объект (объект общественного питания) за каждый срок действия лицензии.

В настоящий момент лицензиат имеет право пролонгировать или получить лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, оплатив государственную пошлину в размере 65 000 рублей вне зависимости от количества торговых точек (точек общественного питания), включенных в лицензию, при этом за включение дополнительных торговых объектов в действующую лицензию размер госпошлины составит всего 3 500 рублей. Таким образом, крупная торговая сеть, состоящая, например, из 100 магазинов, представленных на территории одного субъекта, и один сельский магазин платят государственную пошлину в одном и том же размере, что приводит к неравным условиям, так как фактические затраты «сетки» на оформление лицензии распределяются по всем магазинам, подчеркивают авторы проекты.

Предлагаемая законодательная инициатива позволит не только уровнять условия ведения розничной торговли алкогольной продукции «местных» организаций с крупными сетевыми компаниями, но и позволит увеличить доходную часть бюджетов субъектов.

Псковское областное Собрание депутатов направит принятое постановление в Законодательное Собрание Забайкальского края.