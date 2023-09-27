Общество

Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в Псковской области

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с органами управления и силами гражданской обороны пройдет на территории Псковской области 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Тренировка организована в соответствии с планом мероприятий по реализации основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года.

В рамках проводимой штабной тренировки по гражданской обороне запланирована отработка практических мероприятий при введении в действие Плана гражданской обороны и защиты населения Псковской области, а также ведению гражданской обороны при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и в условиях военных конфликтов.

В ходе штабной тренировки будут проведены мероприятия по проверке готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения к выполнению задач по своевременному доведению информации и сигналов оповещения до населения, органов управления, сил и средств гражданской обороны, организации защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также мероприятия по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.