Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Конец прекрасной эпохи, главное медиа и тишина в трубе

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Тема выпуска - завершение эпохи, когда СМИ могли называть себя четвертой властью.

Поводом для разговора стала прошедшая два дня назад церемония вступления в должность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Юлия Магера и Артем Татаренко вспомнят, как при смене глав региона трансформировались отношения между властью и СМИ, зафиксируют текущее положение дел и назовут медиа, занявшее место главного СМИ региона.

Трансляция завершена.