Общество

Гарнизонный развод нарядов Росгвардии прошел в Пскове

Гарнизонный развод подразделений управления Росгвардии, заступающих на службу по охране общественного порядка, прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области

В ходе мероприятия до сотрудников СОБР «Гепард», ОМОН «Кром» и отдела вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии довели информацию об оперативной обстановке на территории Псковской области и поставили задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в областном центре.

Обращаясь к личному составу, начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов отметил, что в текущем году, благодаря совместной с правоохранительными органами эффективной работе, на должном уровне обеспечена охрана общественного порядка в период проведения на территории Псковской области культурно-массовых и общественно-политических мероприятий.

Завершился гарнизонный развод торжественным маршем, после чего правоохранители направились к местам несения службы.