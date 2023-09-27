Общество

Выставку бабочек в Пскове посетили уже более двух тысяч человек

Выставку бабочек в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове посетили уже более двух тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Стоит отметить, что некоторые псковичи могут посетить выставку бесплатно. Например, деньги за вход не берут у именинников, а также у одного из родителей, если на выставку пришла многодетная семья. Кроме того, бесплатно выставку могут посетить инвалиды первой группы и инвалиды-колясочники вместе с сопровождающим. Также бесплатно на выставку могут пройти инвалиды детства и инвалиды второй и третьей группы.

Напомним, выставку бабочек в Пскове открыл экзотариум «Живые тропики», она будет работать до 15 октября.