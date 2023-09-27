Общество

Перевозку 25 овец запретил Россельхознадзор на границе в Псковской области

Перевозку 25 овец запретил Россельхознадзор на границе в Псковской области из-за отсутствия ветеринарных документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-белорусской границе РФ в Псковской области специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 25 овец, которые перевозились в неспециализированном автотранспортном средстве в неизвестном направлении.

В ходе контрольно-надзорных процедур государственные инспекторы установили, что овцы перемещались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, проведение исследований, вакцинаций и обработок. Кроме того, средства идентификации у животных (ушные бирки) были не читаемы из-за загрязнений. Также зафиксировано нарушение соблюдения требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных: маршрут следования животных не был согласован с федеральным органом, осуществляющим государственный ветеринарный надзор.

Перемещение 25 овец по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате «живого» груза.