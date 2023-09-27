Общество

Псковских охотников призвали охотиться в приграничной зоне днем

Жителей Псковской области, которые отправляются на охоту на приграничной территории в пределах Гдовского, Печорского, Палкинского, Пыталовского, Красногородского, Себежского, Невельского и Усвятского районов, призвали соблюдать правила пограничного режима. Подробнее о выдвигаемых требованиях Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

«Осуществление хозяйственной, промысловой и иной деятельности, в том числе охоты, в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы возможно только в светлое время суток и только на основании разрешения пограничных органов или подразделений пограничных органов», - подчеркнули в ведомстве.

Для охоты в остальной части пограничной зоны не позднее чем за 3 суток граждане или организации обязаны письменно уведомить об этом пограничный орган или его подразделение.

Пограничное управление напоминает гражданам, что при пребывании в пограничной зоне запрещается:

находиться в стометровой полосе местности прилегающей к государственной границе (на суше – круглосуточно, на озерном и речных участках с наступлением темного времени суток (с захода до восхода солнца);

вести разговоры с лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них или передавать им какие-либо вещи, предметы (грузы) или сигналы;

вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории сопредельного государства;

осуществлять фото- и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничного управления, в том числе с использованием беспилотных воздушных судов;

повреждать, уничтожать и (или) портить установленные предупреждающие знаки, инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, технику и вооружение, другие объекты Пограничного управления, а также осуществлять какие-либо действия в отношении них.

Нарушение установленных правил пограничного режима влечет за собой административную ответственность.

Заявления на получение разрешения на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне, а также пропуск в пограничную зону, можно подать:

в форме электронных сообщений на адрес электронной почты пограничного управления: pu.pskovobl@fsb.ru,

через интернет-портал «Госуслуги»,

путем направления почтовых отправлений в адрес пограничного управления: индекс 180019, Псков, улица Инженерная, дом №113,

также можно лично обратиться в бюро пропусков пограничного управления (режим работы: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00).

Контактные телефоны для получения дополнительной информации: