Псковских охотников призвали охотиться в приграничной зоне днем

Жителей Псковской области, которые отправляются на охоту на приграничной территории в пределах Гдовского, Печорского, Палкинского, Пыталовского, Красногородского, Себежского, Невельского и Усвятского районов, призвали соблюдать правила пограничного режима. Подробнее о выдвигаемых требованиях Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.
Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
«Осуществление хозяйственной, промысловой и иной деятельности, в том числе охоты, в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы возможно только в светлое время суток и только на основании разрешения пограничных органов или подразделений пограничных органов», - подчеркнули в ведомстве.
Для охоты в остальной части пограничной зоны не позднее чем за 3 суток граждане или организации обязаны письменно уведомить об этом пограничный орган или его подразделение.
Пограничное управление напоминает гражданам, что при пребывании в пограничной зоне запрещается:
- находиться в стометровой полосе местности прилегающей к государственной границе (на суше – круглосуточно, на озерном и речных участках с наступлением темного времени суток (с захода до восхода солнца);
- вести разговоры с лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них или передавать им какие-либо вещи, предметы (грузы) или сигналы;
- вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории сопредельного государства;
- осуществлять фото- и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничного управления, в том числе с использованием беспилотных воздушных судов;
- повреждать, уничтожать и (или) портить установленные предупреждающие знаки, инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, технику и вооружение, другие объекты Пограничного управления, а также осуществлять какие-либо действия в отношении них.
Нарушение установленных правил пограничного режима влечет за собой административную ответственность.
Заявления на получение разрешения на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне, а также пропуск в пограничную зону, можно подать:
- в форме электронных сообщений на адрес электронной почты пограничного управления: pu.pskovobl@fsb.ru,
- через интернет-портал «Госуслуги»,
- путем направления почтовых отправлений в адрес пограничного управления: индекс 180019, Псков, улица Инженерная, дом №113,
- также можно лично обратиться в бюро пропусков пограничного управления (режим работы: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00).
Контактные телефоны для получения дополнительной информации:
- 8 (8112) 69-82-67, 69-82-51 (бюро пропусков Пограничного управления ФСБ России по Псковской области);
- 8 (81148) 2-42-20 (дежурный отдела в Печорах);
- 8 (81147) 2-18-05 (дежурный отдела в Пыталово);
- 8 (81140) 2-27-97 (дежурный отдела в Себеже).