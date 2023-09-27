Общество

Кинологи со служебными собаками обследовали район проведения ярмарки в Пскове

В период проведения ярмарки «Осень - 2023» в охране общественного порядка и обеспечении безопасности псковичей и гостей города будет задействовано порядка 50 сотрудников полиции, а также представители народных дружин, частных охранных организаций и сотрудники Росгвардии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, с самого утра кинологи со служебными собаками обследуют район проведения мероприятия и места массового пребывания горожан.

«Полиция, руководствуясь действующим законодательством, предпринимает все необходимые меры для того, чтобы ярмарка прошла без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке», - отметили в УМВД.

Напомним, сегодня в Пскове проходит традиционная сельскохозяйственная ярмарка. В связи с этим центр города перекрыт. Маршруты движения автобусов изменены.

Фото: архив Псковской Ленты Новостей