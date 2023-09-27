Общество

На центральной площади Острова впервые варят плов

Сегодня в Острове проходит осенняя ярмарка, на которой представлен разнообразный ассортимент товаров. Горожане с утра потянулись в центр города.

Особым спросом у горожан пользуется борщевой набор. В этом преуспели печорские фермеры, они предлагают покупателям весь овощной набор. Цены на овощи и фрукты - на любой кошелек.

Как всегда, масса предложений с саженцами фруктовых деревьев, много цветочных многолетников из Невельского и Себежского питомников. Свои достижения демонстрирует островский клуб цветоводов «Вдохновение».

Впервые на центральной площади варился плов. На ярмарке предлагают промышленные товары. Обширный товарный ряд предлагают белорусские торговцы.

Площадка, которую занимает ярмарка, протянулась от здания районного архива до Детской школы искусств, плюс центральная площадь города. Именно на ней торговали собиратели лесных даров, не только местные, но и пыталовские. Рядом с ними расположились мастера народного творчества. Жители города и района имеют возможность пополнить запасы на зиму, а также стать обладателями теплых вещей, изготовленных местными мастерицами, и сувениров.

Текст и фото Александра Федорова.