Общество

В Псковской области простились с шестью погибшими участниками СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о еще шести погибших в ходе СВО жителях региона.

По словам губернатора, в области простились с героями, погибшими при исполнении воинского долга: старшими сержантами Денисом Кузнецовым и Александром Яншиным, ефрейтором Александром Руболевым, рядовыми Сергеем Буриловым, Александром Михайловым и Александром Жигуловым.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Вечная память», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.