Общество

Праздник псковского пирога пройдет в Пскове в шестой раз

VI праздник псковского пирога состоится воскресенье, 1 октября. Он пройдет на площадке Центра туризма и творческих индустрий с 11:00 до 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

Это ежегодный гастрономический фестиваль, посвященный местной кухне и, в первую очередь, пирогам и пирожкам. Праздник призван сохранять нематериальное культурное наследие Псковского края – псковскую кухню, укреплять связь поколений и передачу кулинарных традиций.

Запланирована насыщенная программа: ярмарка мастеров и фермеров, детская игровая программа, квесты, конкурс пирогов, кулинарные и творческие мастер-классы, выступления творческих коллективов, песни, танцы.

«Пирог – символ гостеприимства и доброжелательности. Им принято встречать гостей и угощать добрых друзей. А псковская кухня – это наше культурное наследие, которое важно сохранить и передать детям. Праздник обещает быть не только вкусным, но и веселым. Добро пожаловать!» – отметил в своем Telegram-канале глава города Пскова Борис Елкин.