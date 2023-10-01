Общество

Обучающий семинар-совещание для профсоюзного актива прошел в Пскове

Обучающий семинар-совещание для профсоюзного актива прошел в большом зале Дома профсоюзов. В мероприятии приняли участие 40 профсоюзных активистов от 10 отраслевых профсоюзных организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Поприветствовал участников заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.

Данный семинар был подготовлен и проведен сотрудниками Псковского областного совета профсоюзов. В ходе семинара были освещены важные темы: социальное партнерство в регионе, информационная работа в организации, коллективный договор и охрана труда и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, диспансеризация работающего населения.

«Организация обучающих семинаров для членов профсоюзов является значимым и полезным мероприятием. Обучение и развитие членов профсоюзов помогают им улучшать свои навыки, расширять профессиональные знания и повышать осведомленность по важным вопросам. Отдельное внимание мы уделили вопросу прохождения диспансеризации, важность этого направления была подчеркнута на трехсторонней комиссии. Мы уверены, что такие семинары будут иметь положительный отклик у членов профсоюзов», - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.