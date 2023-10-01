Общество

Уличные шахматы появятся на улице Воеводы Шуйского в Пскове

Уличные шахматы появятся на улице Воеводы Шуйского в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь далее: Борис Елкин / Telegram

«Делюсь планами по обустройству смотровой площадки на улице Воеводы Шуйского. Создаем уютный уголок для псковичей и туристов с видом на Мирожский монастырь в рамках проекта #СердцеПскова», – рассказал Борис Елкин

Уличные шахматы и фоторамка, парковые диваны с подсветкой и скамейки в виде гальки, изгородь из чубушника на шпалере, стилизованные тротуарные столбики и фонтанчик с питьевой водой появятся на смотровой площадке.

«Работы уже начались. Должно получится красиво», - отметил глава города.