Общество

Врач рассказал об особенной реакции организма на магнитные бури

Во время магнитных бурь многие жалуются на ухудшение самочувствия. Но люди без предрасположенности к сердечно-сосудистым или неврологическим заболеваниям могут реагировать на это явление иначе. Об этом агентству «Прайм» рассказала старший врач-терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева.

Магнитная буря — это резкие изменения в магнитном поле Земли, которые возникают из-за повышенной солнечной активности. У ученых до сих пор нет единого мнения о том, как они влияют на самочувствие человека.

«Некоторые люди сообщают о физиологических симптомах и изменениях самочувствия. Это могут быть головные боли, бессонница, повышенная утомляемость, изменения аппетита, раздражительность и нарушения сердечно-сосудистой системы», — отмечает врач.

В то же время другие могут не замечать никаких изменений в своем самочувствии. Люди без каких-либо предрасположенностей к сердечно-сосудистым или неврологическим заболеваниям, а также те, у кого нет конкретно выраженной чувствительности к магнитным воздействиям, могут не испытывать отрицательных эффектов.

Однако в любом случае терапевт советует обращать внимание на собственное самочувствие и проконсультироваться с врачом, если появляются симптомы или ухудшение состояния здоровья во время магнитных бурь.

«Точная природа этой связи до сих пор остается предметом дебатов, результаты исследований о влиянии магнитных бурь на человека противоречивы и нуждаются в дальнейшей проверке», — заключила Савельева.