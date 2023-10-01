Общество

Переменную облачность прогнозируют в Псковской области 2 октября

Переменную облачность прогнозируют на территории Псковской области 2 октября. Как сообщили в региональном гидрометцентре, существенных осадков не ожидается.

По данным Псковского ЦГМС, в понедельник, 2 октября на территории Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Будет дуть ветер северо-западных, западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +5 до +10 градусов, днем воздух прогреется от +15 до +20 градусов.

Атмосферное давление будет низким.