Общество

Сотрудников МВД отправят на реабилитацию после участия в рискованных операциях

Полицейским иногда приходится работать в непростых условиях и рисковать жизнью, таким сотрудникам нужно проходить реабилитацию, чтобы привести здоровье в порядок. Проект приказа МВД с обновленным перечнем показаний к реабилитации проходит общественное обсуждение до 9 октября, пишет «Парламентская газета».

Если у полицейского будут показания к медико-психологической реабилитации, пройти ее нужно будет обязательно. Согласно инициативе, на реабилитацию могут отправить сотрудников, которые обеспечивали правопорядок и общественную безопасность в отдельных регионах страны.

Также реабилитация, указано в документе, необходима тем, кто служил в условиях военного или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, проведения контртеррористической операции.

Если у человека на руках погиб товарищ, восстановиться будет достаточно сложно и тяжело, сказал член совета патриотического воспитания организации «Офицеры России», экстремальный психолог Дмитрий Нискаус.

Помощь уместна и ценна, но она обязательно должна быть своевременной, уверен эксперт. «Если мы теряем этот период, травма начинает обрастать швами, то есть последствиями. Это как перлом, который неправильно сросся — то же самое происходит с психикой. Остается шрам, а потом из-за какого-то триггера все скрытые дефекты психики выплеснутся наружу», — пояснил он.