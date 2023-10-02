Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Старт осеннего призыва, второй срок Ведерникова и визит министра

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Артем Татаренко:

В солдаты: с 1 октября в России начался осенний призыв;

Михаил Ведерников заступил на второй срок. Что от него ждут?

В Пскове побывал глава Минэкономразвития Максим Решетников: главные итоги визита;

Областные депутаты вышли с каникул: критиковали догазификацию, запретили подросткам бывать в вейп-шопах, увеличили бюджет?

Тепло в дома псковичей намерены дать с 5 октября – ждем, но пока не сильно мерзнем.

И, как всегда, в программе прозвучит политический комментарий обозревателя Александра Савенко.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.