Общество

Псковичи могут выиграть билеты на предпоказ фильма «Телохранитель на фрилансе»

Радио ENERGY в Пскове (105.3 FM) проводит розыгрыш билетов на предпоказ фильма «Телохранитель на фрилансе» (16+). Как Псковской Ленте Новостей сообщили на радиостанции, розыгрыш будет проходить с 3 по 16 октября по будням на волне 105.3 FM.

Кадр из фильма: kinopoisk

По сюжету бывший оперативник спецназа променял полную экшна жизнь на серые будни в офисе. С неохотой он все-таки соглашается на простую, но высокооплачиваемую подработку — сопровождать журналистку в командировке, пока та берет интервью у обаятельного диктатора. Однако на месте они внезапно попадают в эпицентр полномасштабного переворота. Теперь, чтобы спасти всех, телохранителю на фрилансе пригодятся все его боевые навыки, ведь предоплата уже внесена.

Чтобы получить два билета, нужно слушать радио ENERGY, поймать в эфире ролик розыгрыша с номером телефона, дозвониться первым. Если вам удастся это сделать, два билета ваши.

Предпоказ фильма пройдет 17 октября в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) в 19.00.

Слушайте Радио ENERGY в Пскове на волне 105.3 FM.