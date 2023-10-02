Общество

Почти 100 млн рублей направили в органы соцзащиты Псковской области на финансирование выплат

99,9 млн рублей направил комитет по социальной защите Псковской области в органы соцзащиты городов и районов на финансирование по выплатам. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Деньги направили на:

ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет;

ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей;

ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам;

компенсацию взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.