Почти 100 млн рублей направили в органы соцзащиты Псковской области на финансирование выплат

99,9 млн рублей направил комитет по социальной защите Псковской области в органы соцзащиты городов и районов на финансирование по выплатам. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Деньги направили на:
- ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет;
- ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей;
- ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам;
- компенсацию взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.
В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.