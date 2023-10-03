Общество

Пособие при рождении ребенка с начала года получили более 2 тысяч псковских семей

Отделение Социального фонда России по Псковской области в 2023 году выплатило единовременное пособие при рождении ребенка 2 029 семьям. На эти цели было направлено более 48 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Пособие полагается на каждого появившегося в семье ребенка. Его размер составляет 22 909 рублей.

Единовременное пособие при рождении ребенка - разовая мера поддержки. На ее получение имеет право один из родителей ребенка или опекуны и усыновители, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают в России.

В отделении отметили, что работающим гражданам пособие назначается проактивно, подавать заявление на выплату не требуется. Разовая выплата, предоставляемая одному из работающих родителей. При рождении двух и более детей данное пособие выплачивается на каждого ребенка. Если один из родителей не работает, то пособие получит работающий.

Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу Социального фонда или МФЦ, который оказывает такую услугу. Кроме того, сделать это можно с помощью портала Госуслуг.

Выплата положена всем российским семьям независимо от уровня дохода и предоставляется на каждого ребенка.