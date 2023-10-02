Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Богатство «Голубых озер»
Livan X3pro скоро в Пскове
о роли педагогов
Теплый дом ЛОНГРИД
работа в Гдовском районе
исторический фестиваль в Выбутах
самое время для ремонта
Экономим на покупках
Господин Рейтингомер
Соцподдержка на Госуслугах
ЛОНГРИД проверить здоровье
«Истфакт» Остров обезьян
«Истфакт» Форпост на Ловати
пойти в IT
распродажа стройматериалов
детский бесплатный туризм
 
 
 
ещё Общество 02.10.2023 07:000 Прохладную неделю с дождями прогнозируют на Северо-Западе России 03.10.2023 12:200 Проявления травли в псковских школах видели более 80% детей – Наталия Соколова 03.10.2023 12:140 Псковских любителей тихой охоты оригинально поздравили с Днем грибника. ФОТО 03.10.2023 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» о буллинге в школе 03.10.2023 11:490 Отопительную печь купили для дома культуры в Локнянском районе 03.10.2023 11:390 Рождаемость в России продолжит сокращаться - эксперты
 
 
 
Самое популярное 27.09.2023 00:407 Назначен вице-губернатор Псковской области - куратор представительства региона в Москве 30.09.2023 21:330 В Псковской области простились с шестью погибшими участниками СВО 26.09.2023 09:172 В России резко подорожают легковые автомобили 27.09.2023 10:240 В Пскове ищут виновника ДТП с пятью автомашинами на Ольгинском мосту 29.09.2023 11:130 Депутаты в Пскове перенесли вопрос установки мемориальной доски бойцу СВО 
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Рождаемость в России продолжит сокращаться - эксперты

03.10.2023 11:39|ПсковКомментариев: 0

В 2023–2026 годах число родившихся в России продолжит сокращаться, прогнозируют власти. Это эхо демографической ямы 1990-х, констатируют эксперты. О том, что ситуация с рождаемостью остается сложной, говорил ранее и Владимир Путин.

Власти раскрыли ожидания по динамике рождаемости в России на 2024 год и плановый период до 2026 года. Предполагается, что абсолютное число родившихся снизится на 5,8% в 2024 году, в 2026-м темп снижения замедлится до 0,9%. Такой прогноз содержится в материалах к проекту бюджета Социального фонда (СФР; администрирует предоставление материнского капитала, ежемесячных выплат в связи с рождением ребенка и т.д.), с которыми ознакомился РБК.

В абсолютных цифрах прогноз СФР по количеству родившихся выглядит следующим образом:

  • 2023 год — 1,245 млн человек (минимум с 1999 года, когда родились 1,215 млн);
  • 2024 год — 1,172 млн человек (минимум с начала 1990-х);
  • 2025 год — 1,153 млн человек;
  • 2026 год — 1,143 млн человек.

Бюджет Социального фонда подготовлен исходя из числа рождений по среднему варианту демографического прогноза по Российской Федерации, разработанного Росстатом, сообщили в пресс-службе Минтруда. 

Число родившихся в постсоветской истории России достигало пика в 2014 году (1,943 млн), после чего ежегодно сокращается. По итогам 2022 года показатель снизился на 6,7%, до 1,304 млн человек, а в январе—июле 2023 года было зарегистрировано 726,6 тыс. новорожденных (на 3% ниже, чем за аналогичный период годом ранее). В Едином плане правительства по достижению национальных целей развития до 2030 года, принятом осенью 2021 года, говорилось, что к 2030 году нужно обеспечить «стабилизацию рождаемости».

Ситуация в сфере рождаемости в России «продолжает оставаться сложной», говорил в августе 2023 года президент Владимир Путин. «Пока в России рождается меньше детей, чем год назад», — сказал он, обозначив задачу «дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности». По его словам, Россия «в полной мере столкнулась с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий». В 1990-х рождаемость в России падала вплоть до 1999 года, что через пару с лишним десятилетий привело к резкому сокращению количества потенциальных матерей.

О том, что рождаемость в России будет снижаться в ближайшие годы, ранее предупреждал Минтруд. Среди основных причин этого в ведомстве называли сокращение численности женщин в фертильном возрасте, а также неопределенность на рынке труда, вынуждающую средний класс отказываться от репродуктивных намерений.

Современная демографическая ситуация в России характеризуется не только снижением количества молодых женщин, на долю которых приходится основное число рождений, но и откладыванием рождений на более поздние годы и смещением структуры населения в сторону старших возрастных категорий, указало Минэкономразвития в макропрогнозе на 2024–2026 годы.

В целях решения демографических проблем и укрепления системы социальной защиты материнства и детства государство уделяет значительное внимание социальной поддержке семей с детьми, указал Минфин в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Так, расходы «детского бюджета» в 2024 году составят 3 трлн рублей, что на 0,2 трлн превышает траты предыдущего года, говорится в документе.

Прогноз властей по числу родившихся на ближайшие годы выглядит весьма объективным и отражающим нынешние реалии, полагает научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов. Его можно назвать скорее реалистичным, чем консервативным: Россию действительно ждет минимальное количество рождений за всю современную историю страны, и это в большей степени связано с сокращением числа женщин в детородных возрастах, то есть с эхом демографической ямы 1990-х — начала 2000-х годов, полагает эксперт.

Позитивным аспектом нынешней ситуации является тот факт, что интенсивность рождаемости (среднее число рождений на одну женщину детородного возраста) хотя и находится на очень низком уровне (1,42 ребенка на женщину, по данным за 2022 год), но все же выше «дна», достигнутого в конце 1990-х годов, говорит Ефремов (тогда коэффициент рождаемости опускался ниже 1,2). Однако он все равно не обеспечивает воспроизводства населения (для этого требуется не менее двух детей на одну женщину, оценивал Росстат).

«Нынешний уровень рождаемости далек от уровня воспроизводства населения, а значит, гарантирует повторение демографической ямы спустя 25 лет, но на еще более низком уровне», — прогнозирует Ефремов.

По прогнозу демографа Алексея Ракши, в 2023 году рождаемость не упадет, а в 2024-м возможен даже прирост показателя, учитывая позитивную динамику доходов населения, подъем в промышленности и т.д. Но этот «экономический импульс будет конвертироваться в рождение третьих и последующих детей» (в семьях, где уже есть двое детей и более), тогда как из-за «переноса львиной доли федерального маткапитала со второго ребенка на первого» рождаемость вторых детей (в семьях, где один ребенок) продолжает падение, говорит эксперт. «Уровень рождаемости — это прямое следствие денежных вливаний, особенно если речь идет о вторых и третьих детях», — полагает он.

Интенсивность рождений — это как раз тот фактор, который поддается воздействию государственной демографической политики, указывает и Ефремов.

«Для роста числа рождений в ближайшие годы основной резерв — многочисленное поколение женщин от 30 лет. Среди таких женщин сейчас много как тех, кто родил первенца и хочет родить второго ребенка, так и тех, кто уже родил двоих и хотел бы родить третьего. Для того чтобы они смогли реализовать желанные рождения, следует сосредоточить львиную долю ресурсов демографической политики на вторых и третьих детях», — полагает Игорь Ефремов.

Теги: #рождаемость
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Намерены ли вы пройти диспансеризацию?
В опросе приняло участие 42 человека
03.10.2023, 12:200 Проявления травли в псковских школах видели более 80% детей – Наталия Соколова 03.10.2023, 12:140 Псковских любителей тихой охоты оригинально поздравили с Днем грибника. ФОТО 03.10.2023, 12:130 Периодическое протапливание начали в Опочецком районе 03.10.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» о буллинге в школе
03.10.2023, 11:500 ФАС направила запросы трем производителям курятины по поводу обоснованности цен 03.10.2023, 11:490 Отопительную печь купили для дома культуры в Локнянском районе 03.10.2023, 11:390 Рождаемость в России продолжит сокращаться - эксперты 03.10.2023, 11:320 Зарплаты чиновников и бюджетников проиндексировали на 5,5%
03.10.2023, 11:220 Школа волонтёров ЗОЖ открылась в Пскове 03.10.2023, 11:110 Более 600 тысяч рублей похитили мошенники у псковских пенсионеров и студентов 03.10.2023, 10:580 «Кузница»: Псков к зиме готов? 03.10.2023, 10:560 Отопление в Дно дадут 5 октября
03.10.2023, 10:530 Финал окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир» проходит в Пскове 03.10.2023, 10:430 «Роскосмос» назвал причину крушения «Луны-25» 03.10.2023, 10:390 Сергей Вострецов: Система выплаты зарплат бюджетникам напоминает запутанный сериал 03.10.2023, 10:320 35-летие со дня образования отмечает ОМОН
03.10.2023, 10:240 Машиностроителям в Псковской области готовы платить от 100 тысяч рублей 03.10.2023, 10:101 Вспыльчивых полицейских отправят к психологу 03.10.2023, 10:050 Месяц чистоты стартовал в Пскове 03.10.2023, 10:000 «Семейные ценности»: Наталия Соколова о буллинге в школе
03.10.2023, 09:500 Около 40% псковичей никогда не получают премии на работе — опрос 03.10.2023, 09:400 МИД отказался упрощать анкету на электронную визу в Россию 03.10.2023, 09:300 Жилой дом сгорел в локнянской деревне из-за неосторожности с огнем 03.10.2023, 09:150 Названы самые популярные направления для путешествий с детьми в сентябре
03.10.2023, 09:000 Псковичи могут выиграть билеты на предпоказ фильма «Телохранитель на фрилансе» 03.10.2023, 08:402 Пользователей электросамокатов обяжут страховаться 03.10.2023, 08:200 Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ 03.10.2023, 08:052 Россияне потратили рекордную сумму на покупку новых автомашин в августе
03.10.2023, 07:430 Эксперт назвал ошибки у банкомата, которые могут привести к потере денег 03.10.2023, 07:210 Врач рассказала об опасностях использования гель-лака 03.10.2023, 07:000 По всей России 4 октября пройдут проверки систем оповещения 02.10.2023, 22:000 Об опасности длительного кашля предупредил кардиолог
02.10.2023, 21:490 Периодическое протапливание домов начали в Палкинском районе 02.10.2023, 21:400 Мужчину в чёрной толстовке продолжают искать полицейские в Великих Луках 02.10.2023, 21:200 О творчестве Айвазовского рассказали в Псковском музее-заповеднике 02.10.2023, 21:150 Учат в школе: какие подарки с рук можно купить на День учителя в Пскове
02.10.2023, 21:000 Сотрудники областного УФСИН присоединились к акции «Зеленая Россия» 02.10.2023, 20:580 Псковская студентка стала лауреатом международного конкурса-фестиваля «Старт звезды» 02.10.2023, 20:402 Пскович предстанет перед судом за кражу автомобиля 02.10.2023, 20:330 Музей Победы приглашает псковичей на онлайн-программу ко Дню учителя
02.10.2023, 20:200 В Псковской области записаться в спортшколу теперь возможно через Госуслуги 02.10.2023, 20:140 Инклюзивные спектакли ждут гостей фестиваля «Другое искусство» в Пскове 02.10.2023, 20:080 Участников национального чемпионата «Абилимпикс» определили в Псковской области 02.10.2023, 20:001 Скорость движения транспорта ограничат на участке трассы Р-23
02.10.2023, 19:552 Псковичи беспокоятся за привязанную к столбу собаку 02.10.2023, 19:433 Опрос ПЛН-ТВ: Чего не хватает развитию туризма в Пскове? 02.10.2023, 19:400 Капремонт системы горячего водоснабжения завершили в доме на Запсковье 02.10.2023, 19:324 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про положение дел в стране. ВИДЕО
02.10.2023, 19:300 Псковские спортсмены стали лучшими на всероссийских соревнованиях по брейкингу 02.10.2023, 19:270 Асфальт на участке одной из центральных улиц уложили в Пушкинских Горах  02.10.2023, 19:200 Псковичи стали участниками культурно-просветительского проекта в Москве 02.10.2023, 19:141 Отопительный сезон в Пыталовском районе начнется 6 октября
02.10.2023, 19:070 Найденную при раскопках деревянную мостовую расчищают в Печорах. ФОТО 02.10.2023, 19:000 Встреча ветеранов потребительской кооперации состоялась в Пскове 02.10.2023, 18:570 Полиция проводит проверку по инциденту с автобусом в Пскове 02.10.2023, 18:513 Псковский торг: пришел, увидел, накупил — осенняя ярмарка без самогонки
02.10.2023, 18:450 Тайну Земского банка узнали псковичи 02.10.2023, 18:360 Посетителей эвакуировали из гипермаркета на Запсковье 02.10.2023, 18:310 Рейтингомер: газ, вода и медные трубы. ВИДЕО 02.10.2023, 18:270 Сотрудники псковского музея приняли участие в Порховских краеведческих чтениях
02.10.2023, 18:240 Сорвавшего ремонт родинской школы подрядчика признали недобросовестным 02.10.2023, 18:171 Нобелевскую премию по медицине присудили тем, кто помог создать вакцину от COVID-19 02.10.2023, 18:151 День беременных организуют в Пскове 02.10.2023, 18:090 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 2 октября
02.10.2023, 18:010 На 50 тысяч меньше мигрантов въехало за полгода в Россию 02.10.2023, 18:000 Уборка кукурузы на силос началась на полях ООО «ПсковАгроИнвест» 02.10.2023, 17:590 Кубок региона по зимнему плаванию разыграют в Пскове 02.10.2023, 17:570 Международный патриотический форум «Мы помним» стартовал в Пскове в третий раз
02.10.2023, 17:551 Доктор Малышева призвала мужчин сдавать тест на беременность 02.10.2023, 17:470 В Пскове открылась восьмая Школа межэтнической журналистики 02.10.2023, 17:420 Александр Козловский: Система среднего профобразования играет огромную роль в подготовке рабочих кадров 02.10.2023, 17:290 Рейтингомер: газ, вода и медные трубы
02.10.2023, 17:250 Экс-премьер СССР досрочно сдал мандат сенатора 02.10.2023, 17:200 Строительство новой школы начали в Себеже 02.10.2023, 17:090 Ремонт дорожных объектов на Запсковье завершили раньше срока 02.10.2023, 17:014 Автомобилист в форме не уступил дорогу автобусу в Пскове и нагрубил водителю
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru