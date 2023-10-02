Общество

Рождаемость в России продолжит сокращаться - эксперты

В 2023–2026 годах число родившихся в России продолжит сокращаться, прогнозируют власти. Это эхо демографической ямы 1990-х, констатируют эксперты. О том, что ситуация с рождаемостью остается сложной, говорил ранее и Владимир Путин.

Власти раскрыли ожидания по динамике рождаемости в России на 2024 год и плановый период до 2026 года. Предполагается, что абсолютное число родившихся снизится на 5,8% в 2024 году, в 2026-м темп снижения замедлится до 0,9%. Такой прогноз содержится в материалах к проекту бюджета Социального фонда (СФР; администрирует предоставление материнского капитала, ежемесячных выплат в связи с рождением ребенка и т.д.), с которыми ознакомился РБК.

В абсолютных цифрах прогноз СФР по количеству родившихся выглядит следующим образом:

2023 год — 1,245 млн человек (минимум с 1999 года, когда родились 1,215 млн);

2024 год — 1,172 млн человек (минимум с начала 1990-х);

2025 год — 1,153 млн человек;

2026 год — 1,143 млн человек.

Бюджет Социального фонда подготовлен исходя из числа рождений по среднему варианту демографического прогноза по Российской Федерации, разработанного Росстатом, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Число родившихся в постсоветской истории России достигало пика в 2014 году (1,943 млн), после чего ежегодно сокращается. По итогам 2022 года показатель снизился на 6,7%, до 1,304 млн человек, а в январе—июле 2023 года было зарегистрировано 726,6 тыс. новорожденных (на 3% ниже, чем за аналогичный период годом ранее). В Едином плане правительства по достижению национальных целей развития до 2030 года, принятом осенью 2021 года, говорилось, что к 2030 году нужно обеспечить «стабилизацию рождаемости».

Ситуация в сфере рождаемости в России «продолжает оставаться сложной», говорил в августе 2023 года президент Владимир Путин. «Пока в России рождается меньше детей, чем год назад», — сказал он, обозначив задачу «дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности». По его словам, Россия «в полной мере столкнулась с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий». В 1990-х рождаемость в России падала вплоть до 1999 года, что через пару с лишним десятилетий привело к резкому сокращению количества потенциальных матерей.

О том, что рождаемость в России будет снижаться в ближайшие годы, ранее предупреждал Минтруд. Среди основных причин этого в ведомстве называли сокращение численности женщин в фертильном возрасте, а также неопределенность на рынке труда, вынуждающую средний класс отказываться от репродуктивных намерений.

Современная демографическая ситуация в России характеризуется не только снижением количества молодых женщин, на долю которых приходится основное число рождений, но и откладыванием рождений на более поздние годы и смещением структуры населения в сторону старших возрастных категорий, указало Минэкономразвития в макропрогнозе на 2024–2026 годы.

В целях решения демографических проблем и укрепления системы социальной защиты материнства и детства государство уделяет значительное внимание социальной поддержке семей с детьми, указал Минфин в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Так, расходы «детского бюджета» в 2024 году составят 3 трлн рублей, что на 0,2 трлн превышает траты предыдущего года, говорится в документе.

Прогноз властей по числу родившихся на ближайшие годы выглядит весьма объективным и отражающим нынешние реалии, полагает научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов. Его можно назвать скорее реалистичным, чем консервативным: Россию действительно ждет минимальное количество рождений за всю современную историю страны, и это в большей степени связано с сокращением числа женщин в детородных возрастах, то есть с эхом демографической ямы 1990-х — начала 2000-х годов, полагает эксперт.

Позитивным аспектом нынешней ситуации является тот факт, что интенсивность рождаемости (среднее число рождений на одну женщину детородного возраста) хотя и находится на очень низком уровне (1,42 ребенка на женщину, по данным за 2022 год), но все же выше «дна», достигнутого в конце 1990-х годов, говорит Ефремов (тогда коэффициент рождаемости опускался ниже 1,2). Однако он все равно не обеспечивает воспроизводства населения (для этого требуется не менее двух детей на одну женщину, оценивал Росстат).

«Нынешний уровень рождаемости далек от уровня воспроизводства населения, а значит, гарантирует повторение демографической ямы спустя 25 лет, но на еще более низком уровне», — прогнозирует Ефремов.

По прогнозу демографа Алексея Ракши, в 2023 году рождаемость не упадет, а в 2024-м возможен даже прирост показателя, учитывая позитивную динамику доходов населения, подъем в промышленности и т.д. Но этот «экономический импульс будет конвертироваться в рождение третьих и последующих детей» (в семьях, где уже есть двое детей и более), тогда как из-за «переноса львиной доли федерального маткапитала со второго ребенка на первого» рождаемость вторых детей (в семьях, где один ребенок) продолжает падение, говорит эксперт. «Уровень рождаемости — это прямое следствие денежных вливаний, особенно если речь идет о вторых и третьих детях», — полагает он.

Интенсивность рождений — это как раз тот фактор, который поддается воздействию государственной демографической политики, указывает и Ефремов.

«Для роста числа рождений в ближайшие годы основной резерв — многочисленное поколение женщин от 30 лет. Среди таких женщин сейчас много как тех, кто родил первенца и хочет родить второго ребенка, так и тех, кто уже родил двоих и хотел бы родить третьего. Для того чтобы они смогли реализовать желанные рождения, следует сосредоточить львиную долю ресурсов демографической политики на вторых и третьих детях», — полагает Игорь Ефремов.