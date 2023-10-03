Общество

Повысить количество профсоюзных организаций в образовании планирует Наталья Горбачева

О профсоюзах в образовании и науке рассказала председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева в ходе расширенной пресс-конференции 4 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Основная задача - защита социально-трудовых прав. Неплохо действуем. По некоторым вопросам действуем хорошо. Думали, что заключено 100% коллективных договоров. Но в тех или иных районах есть определённые моменты, вопрос нужно держать на контроле», – сказала она.

Наталья Горбачева уточнила, что поставлена задача иметь небольшую профсоюзную организацию в каждом учреждении, чтобы помочь работодателю.