Общество

Большая учительская неделя в Псковской области завершилась Днем ДПО

Выставку учебных пособий по дополнительному образованию и презентацию организации «Лидер» - новое слово в дополнительном образовании. Грани сотрудничества» провели сотрудники центра дополнительного образования Псковской области «Лидер» совместно с отделом литературы по культуре и искусству Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я Курбатова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО, мероприятие состоялось в Большой учительской недели, проходящей по всей стране с 2 по 8 октября.

Фото здесь и далее: ПОИПКРО

В мероприятии озвучили темы истории допобразования Пскова и области, представили новые возможности объединенного учреждения. Представители центра «Лидер» обозначили образовательные направления, опыт работы с детьми, достижения.

Презентации подкрепили мастер-классами по робототехнике, туристическим навыкам по сбору палатки и выступлением детского хореографического ансамбля «Кабриоль». Выставку книжной литературы дополнили экспонатами: авиамодели, модель корабля, сценический костюм для народного танца, альбома 1960-х годов по техническому творчеству, фотографии детских занятий в кружках из архива СП «Радуга».

Зрители смогли увидеть и оценить развитие дополнительного образования Псковской области за последние 70 лет.

Первая неделя октября в России традиционно посвящена чествованию работников сферы образования. В рамках Большой учительской недели в Псковской области прошли День СПО, День психолого-педагогических классов, День педагога-наставника, День учителя, День педагога-наставника в ДПО и День ДПО.